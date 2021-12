Bil Araújo e Marina Ferrari são os dois primeiros finalistas de 'A Fazenda 13'

Já temos os dois primeiros finalistas de A Fazenda 13, reality show da Record TV: Bil Araújo e Marina Ferrari! Nesta segunda-feira, 13, os dois peões receberam mais votos do público para permanecer na sede de A Fazenda e Aline Mineiro e MC Gui foram os eliminados da noite.

A primeira a receber a notícia de que ficou com a vaga na final foi Marina, que comemorou muito enquanto voltava para a casa. Em seguida, Bil também foi avisado que estava entre os finalistas, e ficou emocionado, já que nesta segunda-feira o peão comemorou o aniversário de 30 anos.

MC Gui foi o menos votado, com 7,44% dos votos, enquanto Aline ficou com 19,77% dos votos. O curioso é que o funkeiro já tinha comentado com a ex-panicat que acreditava que não iria chegar ao último dia da disputa por R$ 1,5 milhão…