Veja Kendall Jenner e Odell Beckham Jr. revelando seus segredos de higiene

Nós já vimos celebridades debaterem sobre seus hábitos de banho. Agora, Kendall Jenner e Odell Beckham Jr. estão iniciando, digamos, um discurso odontológico.

A supermodelo, de 26 anos, e o jogador do Los Angeles Rams, de 29, aparentemente não concordam em sua rotina de escovação dos dentes. A dupla discutiu seus hábitos controversos durante uma entrevista, em sua sessão de fotos conjunta para a marca de beleza oral de Kendall, Moon, da qual Odell se tornou embaixador e um dos investidores.

Em um vídeo fornecido exclusivamente para o E! News, os dois se provocam de forma hilariante após revelarem opiniões divergentes sobre higiene dental. Embora o jogador escove os dentes depois de beber café, a top acredita piamente em pegar a escova de dentes antes de sua dose de cafeína matinal. Nem é preciso dizer: gerou uma conversa animada!

"Eu não bebo café, então hálito de chá seria alguma coisa?", diz Kendall, ao que a estrela da NFL brinca: "Depende do tipo de chá."