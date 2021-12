Recomendado para você : Zendaya usa vestido inspirado em Homem-Aranha na première de 'Sem Volta Para Casa'

Se existe uma estrela que entende sua missão no tapete vermelho, essa é Zendaya, de 25 anos. Nessa segunda-feira, 13, Zendaya lacrou na estreia de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, em Los Angeles, com visual inspirado no super-herói, interpretado por seu namorado Tom Holland.

E embora Tom geralmente seja o único que usa uma máscara facial e fica pendurado em teias de aranha, foi Zendaya quem assumiu as rédeas no tapete vermelho.

A estrela de Euphoria chamou a atenção com um vestido Valentino personalizado, com fenda na altura da coxa e bordados em formato de teia de aranha, joias Bulgari e saltos Christian Louboutin. Para completar o visual temático, ela ainda usou uma máscara que escondia a metade superior de seu rosto.