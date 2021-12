Recomendado para você : Park So Dam, atriz de 'Parasita', é diagnosticada com câncer aos 30 anos

Park So Dam, atriz do filme Parasita, está lutando contra o câncer. Park So Dam, que interpretou a irmã Ki Jung no filme vencedor do Oscar, foi diagnosticada com câncer papilar de tireoide, informou sua agência, ArtistCompany, à CNN na segunda-feira, 13.

A empresa acrescentou que a atriz sul-coreana, de apenas 30 anos, recebeu a notícia ao fazer um check-up de saúde e já passou por uma cirurgia. Ela estava se preparando para promover seu próximo filme Special Delivery, mas sua doença mudou seus planos e a deixou "muito decepcionada", de acordo com o comunicado.

"Park So Dam se concentrará em sua recuperação para que ela possa ver saudavelmente todos vocês no futuro, e a ArtistCompany também fará o nosso melhor para ajudar a atriz a recuperar sua saúde". A mensagem também agradece aos colegas de elenco e à equipe por "superar esse momento difícil juntos".

De acordo com a American Cancer Society, o tipo de câncer começa na glândula tireoide, que cria hormônios que afetam o metabolismo, a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a pressão arterial de uma pessoa.