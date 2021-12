Britney Spears revela o que falaria agora na entrevista polêmica com Diane Sawyer em 2003

Franck Danielson/WireImage.com

Anos se passaram e parece que Britney ainda não esqueceu esse interrogatório. "Será que ousamos esquecer a entrevista com Diane Sawyer no meu apartamento há quase 20 anos?", disse ela. "O que houve com a abordagem 'você está errada'? Nossa... e me fazendo chorar??? Sério."

A estrela continuou: "Ela me perguntou se eu tinha problemas com as compras!!! Quando é que tive problemas com as compras??? Quando nunca saí do meu apartamento???"

Além disso, Britney afirmou que "nunca falou com ninguém" após sua separação de Justin Timberlake, mas seu empresário a "fez" falar com Diane sobre isso ao vivo na Televisão.

Enquanto não mencionou a qual empresário ela estava se referindo, Larry Rudolph serviu como seu empresário a partir dos anos 90. Depois de 25 anos juntos, ele renunciou no início deste ano porque, como disse em um comunicado, ele acreditava que era "do interesse de Britney eu pedir demissão de sua equipe, já que meus serviços profissionais não são mais necessários".