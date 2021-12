Por dentro da festa de aniversário de Taylor Swift com Alana Haim

Taylor Swift, que deu o que falar com curta-metragem de "All Too Well", compartilhou todas as melhores fotos de sua festa de aniversário de 32 anos nessa segunda-feira, 13. Taylor fez uma celebração conjunta, celebrando seu grande dia e o da amiga Alana Haim, que completou 30 anos no dia 15 de dezembro. Ambos apagaram as velas de seus respectivos bolos enquanto festejaram a noite toda com seus amigos em comum.

Os sortudos que conseguiram um convite incluíram Cooper Hoffman, colega de elenco de Alana, em Licorice Pizza (filho de Philip Seymour Hoffman), Tommy Dorfman, estrela de 13 Reasons Why, a musa de Taylor, Sadie Sink, e a irmã de Alana e membro da banda HAIM, Este Haim. Também presentes estavam a atriz Diana Silvers, de Booksmart, a cantora Gracie Abrams e a modelo Martha Hunt.

Taylor compartilhou um pouco de sua festa no Instagram, escrevendo, "Não diga isso, não diga isso. OK, estou dizendo isso: ESTOU ME SENTINDO COM 32. E Alana está se sentindo com 30", disse ela em referência ao seu hit 22.

Ela também revelou que tomou medidas de precaução em meio à pandemia da COVID-19. "Não se preocupe, nós testamos todo mundo!", Taylor acrescentou. "Muito obrigada pelos votos de aniversário, eu amo muito todos vocês".