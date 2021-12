Recomendado para você : Kim Kardashian diz que "não há possibilidade" de salvar casamento com Kanye "Ye" West

Kim Kardashian está pronta para seguir em frente de vez. Em novos documentos judiciais obtidos pelo E! News, o advogado de Kim afirma que a estrela de Keeping Up With the Kardashians "não tem desejo de se reconciliar" com Kanye "Ye" West, que publicamente disse que queria reparar seu relacionamento.

"Diferenças irreconciliáveis levaram ao colapso irremediável do casamento e não há possibilidade de salvar o casamento por meio de aconselhamento ou outros meios", afirmam os documentos. "A manutenção contínua do estado civil técnico entre [Kim] e [Ye] não serve a nenhum propósito útil, e não há razão para manter o relacionamento legal".

Segundo os documentos, Kim está pedindo ao tribunal que a declare solteira, porque Ye e seus advogados "não responderam" às tentativas dela de "levar o caso adiante para uma resolução rápida e amigável".

A petição alega que Kim vai concordar com "quaisquer condições" que o tribunal deseja impor para o divórcio com Ye. O E! News entrou em contato com o advogado de Ye para comentários.