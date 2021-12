Assista ao trailer do documentário sobre o caso Gabby Petito

Pela primeira vez desde sua morte, as pessoas mais próximas de Gabby Petito estão lançando luz sobre sua vida em um documentário que está por vir. The Murder of Gabby Petito: Truth, Lies and Social Media (O Assassinato de Gabby Petito: Verdade, Mentiras e Redes Sociais), que estará disponível para transmissão no Peacock a partir da sexta-feira, 17, dará uma visão da história de Petito, as perguntas não respondidas sobre seu caso e a conclusão devastadora.

Em sua primeira entrevista documental, os pais e padrastos de Gabby refletem sobre a vida de sua filha, que inclui compartilhar memórias de infância e detalhes nunca antes vistos.

"Foi como o pesadelo de todos os pais", lembra o padrasto de Gabby, Jim Schimdt, no trailer. "Assim como, em um segundo. Ela se foi, ela está desaparecida."

O desaparecimento da youtuber de 22 anos atraiu atenção nacional depois que seus pais relataram seu desaparecimento no dia 11 de setembro. Petito e seu noivo de 23 anos, Brian Laundrie, partiram em uma viagem pelo país através do oeste dos Estados Unidos meses antes, com o casal documentando suas viagens no Instagram e no YouTube. No entanto, em 1º de setembro, Laundrie voltou para sua casa na Flórida, no trailer de Petito, sozinho.