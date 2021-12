Irmão de Marília Mendonça fala sobre sucesso: "Me sinto mal de comemorar"

Gustavo, irmão de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no último dia 5 de novembro, faz parte da dupla Dom Vittor e Gustavo, que vem ganhando fama nas redes sociais. No entanto, em entrevista à revista Quem, o irmão da ‘Rainha da Sofrência' revelou que não se sente bem em celebrar o sucesso neste momento.

"Agradeço o carinho enorme desses fãs. Quero que eles se sintam abraçados por nós. Mas me sinto mal de comemorar isso agora. Tenho que ser honesto e entender que não foi mérito totalmente nosso. A gente faz um trabalho muito bom. Mas se pudéssemos escolher, não seria dessa forma que ficaríamos conhecidos", contou ele no bate-papo.

No dia 3 de dezembro, a dupla musical, que se conheceu no ano passado, lançou a sua primeira faixa, chamada Calculista. A canção conta com a participação de Marília, e, antes da morte da artista, estava prevista para ser divulgada no dia 17 de novembro.