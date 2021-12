Helen Ganzarolli deve estar no Big Brother Brasil 2022, afirma colunista

O Big Brother Brasil 2022 está cada vez mais perto e os possíveis nomes para o Camarote estão só aumentando. Segundo Léo Dias, do portal Metrópoles, a apresentadora Helen Ganzarolli, do SBT, seria o novo nome confirmado no reality show da TV Globo. O colunista publicou que Helen teria feito uma lipoaspiração para estar com tudo em cima no programa. Será?

A modelo e atriz é conhecida por ser assistente de palco e queridinha de Silvio Santos. A apresentadora está há mais de 20 anos na emissora e teria rompido o contrato com o canal para ir para casa mais vigiada do Brasil. Babado!

Além de Helen, a blogueira de moda Mariana Saad seria outro nome confirmado no reality, de acordo com o colunista. Ao que tudo indica, a influencer está na missão de reunir um time para gerir suas redes sociais — só no Instagram, Saad tem mais de 3,6 milhões de seguidores.