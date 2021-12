Recomendado para você : Kim Kardashian celebra após passar em exame para ser advogada

Kim Kardashian, que entrou na Justiça para ser considerada legalmente solteira, tem muito o que celebrar após atingir um objetivo em sua jornada no Direito. Nesta segunda-feira, 13, Kim anunciou que finalmente passou em seu teste para ser advogada.

"Oh, meu Deus, eu passei no exame do baby bar!!!!", Kim escreveu na legenda de foto olhando para o espelho. "Estou muito orgulhosa da mulher olhando para trás hoje no reflexo".

"Para quem não conhece minha jornada na faculdade de Direito, saiba que isso não foi fácil ou dado a mim. Eu falhei nesse exame 3 vezes em 2 anos, mas eu voltei a cada vez e estudei duro e tentei de novo até que consegui!!! (Eu tive Covid na terceira vez com uma febre de 40 graus mas eu não estou dando desculpas)".

De fato, os telespectadores que assistiram à última temporada de Keeping Up With the Kardashians vão se lembrar da jornada da faculdade de direito de Kim de perto, com a fundadora da Skims jurando que ela não desistiria de seu processo até que tivesse sucesso.