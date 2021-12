Recomendado para você : Viih Tube revela que foi estuprada aos 16 anos: "A gente não esquece"

Viih Tube revelou em livro autobiográfico que sofreu abuso sexual quando tinha 16 anos — e que ainda convive com o agressor. Em trecho da obra Cancelada, divulgado pelo Splash UOL, Viih afirma que se culpava pelo episódio e lamenta não ter conseguido falar sobre o assunto antes.

De acordo com a influencer, ela se envolveu com um rapaz que conheceu em uma viagem, mas que seus limites não foram respeitados por ele. "Disse "não" diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo", relatou, no livro.

"Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios", confessou. Por acreditar não ter provas ou coragem o suficiente, a ex-BBB nunca chegou a denunciar o agressor à polícia.