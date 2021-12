Neymar e Bruna Biancardi assistem a jogo do PSG juntos em Paris

Neymar não participou da última partida do Paris Saint-Germain por conta de uma lesão, mas assistiu tudo de camarote, acompanhado de Bruna Biancardi, suposto affair do jogador. Neymar e Bruna foram filmados repetidas vezes por uma emissora francesa no jogo deste domingo, 12.

O craque compartilhou registros da partida ao lado de amigos, como Lucas Lima e Luan Garcia. A modelo também postou cliques do estádio, mas os dois foram cuidadosos o suficiente para não mostrarem o outro nas próprias fotos. Como se a gente fosse bobo!

Após a partida, o casal foi flagrado no mesmo restaurante, César Paris. Tanto Neymar quanto Bruna postaram nos stories vídeos da mesma sobremesa. Assim fica fácil desvendar, né?