Shantal se afasta das redes após denúncia de violência obstétrica

Vídeos e áudios de Shantal Verdelho afirmando que sofreu violência obstétrica no parto de sua segunda filha, em setembro deste ano, vazaram na internet. Nas imagens, gravadas por Mateus Verdelho, é possível ouvir o profissional falando palavrões durante o procedimento. A assessoria do médico negou as acusações, enquanto a equipe de Shantal afirmou que, devido a polêmica, a influencer vai dar um tempo das redes sociais.

Na época do nascimento de Domênica, Shantal revelou que o parto durou 48 horas e não foi humanizado, como era desejado. Em vídeo gravado pelo marido da influencer, o médico responsável pelo procedimento manda a paciente fazer força em meio a palavrões. "Eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada nisso", afirma ela.

Além da gravação, um áudio de 5 minutos da influencer relatando outras agressões do profissional, que teria sido enviado apenas a um grupo de amigas, começou a circular na internet. "Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Tipo 'Ficou arregaçada, se não tiver episiotomia, você vai ficar igual'", revelou.