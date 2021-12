Como Adele apoiou com orgulho novo projeto na carreira do namorado Rich Paul

Ela acrescentou: "Será interessante ver como é minha reação em geral a qualquer coisa que me machuque agora que me sinto tão segura de mim mesma, e estou falando fora do romance também. Será interessante ver o quão próximo eu deixarei as coisas virem até mim".

De acordo com a cantora de "Rolling in the Deep", ela "não trata mais o amor como um jogo".

"Você sabe aquela coisa que, 'Você vai me machucar, então eu vou te machucar primeiro?' Não sou mais assim", admitiu ela, acrescentando que sua nova perspectiva é: "Paz de espírito e estabilidade. Não preciso esperar que outra pessoa me dê estabilidade. Também posso ficar estável sozinha. Uma casa sólida que não desaba em uma tempestade".