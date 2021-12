Viih Tube confirma traição de Bruno Magri: "Já passou e pronto"

O nome de Viih Tube está nos holofotes desde que a ex-BBB começou a viver com gosto a solteirice. Agora, no entanto, a fase festeira da influencer ganhou um novo tom: foi revelado que o ex-namorado de Viih Tube, Bruno Magri, traiu a jovem antes do reality show. Eita!

Viih confirmou os boatos e afirmou que esse foi um dos motivos do término, e ainda brincou: "um animal sem chifres é um animal indefeso".

Após o vazamento de vídeos íntimos de Magri com outra garota enquanto ainda namorada com a influencer, Viih, sempre sincera, foi ao Instagram na manhã desta segunda-feira, 13, para tratar diretamente da polêmica. "Eu sabia sim da traição, foi sim um dos motivos do término, mas escolhi não expor porque não tinha necessidade", começou a influencer.