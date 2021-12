Recomendado para você : Anne Hathaway defende amigo e ator de 'Succession', Jeremy Strong, após polêmica

Anne Hathaway saiu em defesa do amigo Jeremy Strong. Nesse sábado, 11, Anne foi até o Instagram "enviar amor" a Jeremy em post carinhoso após o perfil do ator na The New Yorker dar o que falar nesta semana.

"Com o fim da semana, gostaria de enviar amor a Jeremy Strong, com quem tenho a sorte de ter trabalhado duas vezes e que tenho orgulho de considerar um amigo", escreveu ela. "Eu valorizo profundamente suas qualidades de consideração, sinceridade, autenticidade, doçura, profundidade, gentileza, generosidade, assim como sua inteligência poderosa e extraordinária sensibilidade."

Junto com sua homenagem, Hathaway postou uma imagem em preto e branco de Strong segurando um Emmy, que ele ganhou ano passado por sua atuação como Kendall Roy na série de sucesso da HBO, Succession. A dupla, que está atualmente filmando o drama Armageddon Time, dirigido por James Gray, trabalhou anteriormente juntos no filme Escrito nas Estrelas, de 2019.