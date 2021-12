Recomendado para você : Sasha se emociona ao falar do pai, Luciano Szafir: "A vida dele é um milagre"

Durante a 52° edição da São Paulo Fashion Week, Luciano Szafir desfilou após se recuperar da Covid-19, e Sasha Meneghel relembrou do que sentiu no momento ao vê-lo na passarela. Em entrevista à revista Quem, Sasha falou sobre a força do pai e sua rotina atual.

"Foi muito emocionante ver meu pai forte, andando... Eu sei que a vida dele é um milagre, tive que segurar as lágrimas", declarou a modelo. Ela também desfilou no evento, e, além do pai, recebeu o apoio da mãe, Xuxa Meneghel, e do marido, João Figueiredo.

Luciano Szafir apareceu sem camisa e com a bolsa de colostomia à mostra. O ator e modelo abriu o desfile do estilista Walério Araújo.