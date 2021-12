Presentes e alfinetadas: Veja o que rolou de melhor no amigo secreto de 'A Fazenda 13'

Essa, contudo, não foi a única gafe dos eliminados. Victor Pecoraro foi flagrado pelas câmeras cochichando no ouvido de Mc Gui enquanto dançavam abraçados. Os espectadores concluíram que o ex-peão estava passando informações sigilosas para o amigo — possivelmente sobre a relação do funkeiro com Aline Mineiro, que está dando o que falar aqui fora, inclusive com a noiva de Gui. Pecoraro negou, pelas redes sociais.