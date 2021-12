A lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2022

A temporada de prêmios de 2022 está quase chegando - mas, primeiro, aqui estão os indicados ao Globo de Ouro! Afinal, o Globo de Ouro será a primeira grande premiação do próximo ano.

Snoop Dogg teve a honra de anunciar alguns dos nomes da lista repleta de estrelas, da qual estava tão lotada - como sempre! - com os favoritos dos telespectadores. De Ted Lasso a Only Murders in the Building, de Não Olhe Para Cima de Jennifer Lawrence a Amor, Sublime Amor de Rachel Zegler, o melhor da Televisão e do Cinema foi comemorado com indicações na segunda-feira, 13.

A cerimônia de premiação acontecerá em 9 de janeiro de 2022, embora não esteja claro se irá ao ar na TV depois que a NBC se recusou a transmiti-lo em apoio a um boicote à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

"Continuamos a acreditar que o AIEH está comprometida com uma reforma significativa. No entanto, uma mudança dessa magnitude leva tempo e trabalho, e acreditamos fortemente que a AIEH precisa de tempo para fazê-lo da maneira certa. Como tal, a NBC não irá transmitir o Globo de Ouro de 2022", disse a NBC em um comunicado de maio. "Supondo que a organização execute seu plano, temos esperança de estar em posição de transmitir o programa em janeiro de 2023."