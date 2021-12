Armie Hammer deixa reabilitação meses após acusações de estupro e canibalismo

Armie Hammer deixou uma unidade de tratamento depois de passar a maior parte deste ano internado, em meio a uma investigação policial sobre acusações de assédio sexual contra ele, bem como de estupro não relacionadas.

O ator de Me Chame Pelo Seu Nome e A Rede Social, de 35 anos, entrou no programa da Flórida para questões de drogas, álcool e sexo em maio passado, revelaram duas fontes à Vanity Fair no mês seguinte. No domingo, 12, o advogado de Hammer disse ao E! News: "Posso confirmar que o Sr. Hammer deixou a unidade de tratamento e está muito bem." O advogado não especificou quando o ator fez o check-out.

Em março, dois meses antes do astro entrar na instalação, uma mulher de 24 anos que se identificou como Effie, representada pela poderosa advogada Gloria Allred, acusou o ator de estupro. Ela disse em uma videoconferência que teve um relacionamento romântico de quatro anos com Hammer, enquanto ele era casado com a ex-esposa, Elizabeth Chambers.