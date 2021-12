Chris Noth estrela comercial da Peloton após cena chocante em And Just Like That...

[Atenção: essa matéria contém spoiler de And Just Like That...]

O provedor de programas de condicionamento físico interativo Peloton lançou um novo anúncio com tema de Natal estrelado por Chris Noth, nesse domingo, 12. O comercial surge três dias depois que o personagem de Chris, em Sex and the City, Mr. Big, marido de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), morre na estreia do reboot da HBO Max, And Just Like That...

No episódio, ele sofre um ataque cardíaco depois de completar sua milésima sessão de bicicleta ergométrica da Peloton. "E desse jeito... ele está vivo", diz a legenda da campanha, postada no Instagram da companhia.

No comercial, Chris está sentado no sofá com a instrutora da Peloton na vida real Jess King, em frente a uma árvore de Natal e uma lareira, com duas bicicletas ergométricas atrás deles.

"Você parece ótimo", ela diz a Mr. Big, que responde: "Oh, eu me sinto ótimo. Nós devemos dar uma outra volta? A vida é muito curta para não darmos".