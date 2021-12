Indiana Harnaaz Sandhu é coroada Miss Universo 2021

A modelo e atriz Harnaaz Sandhu, de 21 anos, foi eleita Miss Universo, nesse domingo, 12, em Israel. Harnaaz é a terceira mulher a conquistar o título pelo seu país.

O segundo lugar ficou com a Nadia Ferreira, do Paraguai, e o terceiro com Lalela Mswane, da África do Sul. A Miss Brasil, Teresa Santos, não se classificou para a semifinal.

A vencedora é uma forte defensora do empoderamento feminino e de acordo com seu perfil, Priyanka Chopra é seu atriz favorita. E após ser coroada, a modelo até ganhou os parabéns da estrela de Quantico nas redes sociais.