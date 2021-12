Como Kanye West se sente após Kim Kardashian apoiar ele em show

A presença de Kim no show de Kanye foi somente uma das vezes em que ela mostrou apoio ao trabalho do ex nos últimos meses. Nesse inverno, a fundadora da SKIMS foi nas audições do novo álbum do rapper, Donda, e até apareceu no palco com um vestido de noiva.

Em outubro, Kanye também apoiou Kim ao voar para Nova York para ajudar a Kardashian com sua estreia no Saturday Night Live. Ele assistiu ao programa diretamente da plateia, mesmo com ela tirando sarro dele logo na abertura.

Inclusive, foi no programa que Kim se aproximou do comediante Pete Davidson, que faz parte do elenco do SNL, com quem ela está namorando hoje em dia.