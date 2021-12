Kim Kardashian entra na justiça para ser considerada legalmente solteira e tirar sobrenome West

Kim Kardashian está pronta para seguir em frente!

A mãe de quatro entrou na justiça para mudar seu estado civil durante o divórcio em andamento com Kanye West, nessa sexta-feira, 9 de dezembro, segundo o E! News.

De acordo com o TMZ, os documentos afirmam que Kim quer ser considerada legalmente solteira enquanto ela e o rapper continuam a decidir os detalhes finais sobre custódia das crianças e divisão de propriedades.

Além disso, a fundadora da KKW Cosmetics quer tirar o sobrenome West de seu nome.

Kim pediu o divórcio citando "diferenças irreconciliáveis" no dia 19 de fevereiro. Ela também pediu a guarda compartilhada de seus quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm.

Os ex estavam fazendo progresso no processo do divórcio, com Kim comprando a casa deles na Califórnia por 23 milhões de dólares em outubro. Porém, em novembro, Kanye disse que ainda considera Kim sua "esposa" em uma entrevista para o programa Drink Champs, afirmando que "não viu a papelada" do divórcio.