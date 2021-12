Miley Cyrus volta ao Brasil em 2022 com vibe rockeira e ainda mais autêntica

E quer mais? Em setembro, a gata cantou junto com ninguém menos que Metallica, no programa de rádio Stern Show, e arrasou ao dar a voz ao clássico Nothing Else Matters com a banda.

O coração do público também acelerou em outubro, quando ela revelou que está trabalhando no próximo álbum, em um post do Instagram. Esse será seu primeiro projeto pela Columbia Records, depois que parou de trabalhar com a gravadora RCA.

Ainda não sabemos quando ele ficará pronto, mas Miley está disposta a não esconder mais o que ela realmente gosta, o que já é um ótimo sinal.