Veja as melhores dicas com famosas apaixonadas por nail art

Como um dos grandes nomes da última semana, a influenciadora Gessica Kayane, que organizou a Farofa da GKay, também chama a atenção pelas suas unhas decoradas, a tal da nail art!

Para a revista Marie Claire, a influenciadora contou que cuidar das unhas já virou um hobbie. "Eu amo design de unhas. A cada semana invento um novo. Adoro falar mexendo com as mãos, olhar para as unhas e garantir que elas estejam sempre bem feitas. Para mim, é uma questão de vaidade e também de autoestima", revelou ela.

E ela não é a única que adotou a tendência das unhas criativas! Outras famosas também estão cada vez mais entregues ao estilo, acompanhe nossa lista: