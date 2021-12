Thelma Assis lança minissérie 'Por Uma Educação Antirracista'

Após a vitória no Big Brother Brasil 20, da TV Globo, Thelma Assis tornou-se um ícone da luta pela igualdade racial no Brasil. Thelminha utilizou a visibilidade que ganhou no reality show para impulsionar pautas relevantes à causa e promover projetos de apoio à comunidade negra.

Após lançar uma autobiografia em que debate a força da mulher negra, a ex-BBB está com outro projeto na manga: "Por uma educação antirracista", uma minissérie que debate representatividade e preconceito.

Produzida por Maria Farinha Filmes, a minissérie, com 5 episódios, pode ser assistida no GNT, canal Futura e no Youtube. A direção e o roteiro são de Shirlene Paixão, que definiu a produção é um manifesto inspirador que apresenta caminhos para uma revisão urgente da educação para relações etnico-raciais.