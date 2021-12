Maroon 5 anuncia shows no Brasil em 2022

O grupo Maroon 5 acaba de anunciar shows no Brasil nesta sexta-feira, 10. Através de suas redes sociais, o grupo revelou as datas de sua turnê mundial na América Latina.

"Estamos entusiasmados em continuar nossa turnê 2021 em 2022 e anunciar novas datas na América Latina!", disse a banda liderada por Adam Levine.

O Maroon 5 vai se apresentar em 2022 no dia 5 de abril em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 6 de abril em Porto Alegre, no Centro de Eventos FIERGS. A banda ainda vai passar pela República Dominicana, Porto Rico, México, Argentina e Paraguai.