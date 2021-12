Príncipe William e Kate Middleton divulgam cartão de Natal com George, Charlotte e Louis

A realeza mostrou que está com uma agenda ocupada nesta temporada de férias. William e Kate participaram do culto de canções de Natal Together at Christmas, na Abadia de Westminster no início desta semana, e Princesa Anne e a organização The Not Forgotten ofereceram uma festa de Natal para 140 veteranos e seus convidados no Palácio de St. James na semana passada.

Tradicionalmente, a realeza passa o Natal e o Ano Novo na Sandringham House.