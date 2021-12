Anitta celebra novo hit em balada com Gil do Vigor e Mc Rebecca

Anitta celebrou o lançamento da parceria com Pedro Sampaio, No Chão Novinha, do melhor jeito: dançando ao som do hit na balada.

Na noite desta quinta-feira, 9, Anitta reuniu ninguém mais ninguém menos do que Gil do Vigor e Mc Rebecca para estrearem com chave de ouro a música nas pistas.

Outros famosos, como o humorista Victor Sarro, o fotógrafo André Nicolau e o beauty artist Thiago Fortes também estavam presentes, e acompanharam a Girl From Rio na missão de descer até o chão.