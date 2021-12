Pâmella Holanda sobre vida após denúncia contra DJ Ivis: "Sou uma mulher maior"

Durante sua participação no programa Vem Pra Cá, do SBT, desta sexta-feira, 10, Pâmella Holanda fez um desabafo sincero sobre o que passou ao lado do ex-marido, DJ Ivis. Pâmella sofreu agressões do artista e o denunciou para o Ministério Público do Ceará em julho deste ano.

"Eu sentia vergonha da situação por conta do quanto eu mesmo me diminuía e me deixava ser diminuída dentro daquela relação. Depois que a gente sai, a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira melhor", disse ela ao apresentador Gabriel Cartolano.

Após o vídeo compartilhado por ela, o músico foi considerado culpado pela Justiça. Na época, alguns internautas se perguntaram o motivo da arquiteta ter demorado para fazer a denúncia.