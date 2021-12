Os momentos mais fofos de Zendaya e Tom Holland após assumirem namoro

Gabriel Maseda/NurPhoto via Getty Images

Ao participarem do programa The Graham Norton Show, o casal mostrou ter bom humor ao falar sobre a diferença de altura entre eles—que inclusive causou um problema durante a gravação.

Zendaya compartilhou como a ação—que simula o par pousando em uma ponte—deveria terminar com Tom colocando-a suavemente no chão. No entanto, devido às suas pernas mais longas, é a atriz de 1,78 metro que tocou o solo primeiro. "Então, Zendaya aterrissou. E eu sou o super-herói, eu deveria parecer maneiro. E eu aterrissei e meus pés balançaram debaixo de mim e então ela me pegou", contou o ator.