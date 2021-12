Kéfera é chamada de 'bissexual de Taubaté' e se irrita: "Sou obrigada a beijar mulheres?"

Na madrugada desta sexta-feira, 10, ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Kéfera Buchmann respondeu uma das perguntas dos seguidores sobre não ter ficado com nenhuma mulher durante a Farofa da GKay. Kéfera não gostou e logo rebateu as críticas sobre a orientação sexual.

"Uai gente, mas agora eu tenho que confirmar a minha orientação numa festa, publicamente? Eu sou obrigada a beijar mulheres? E postar ainda? Para com isso. Pelo amor de Deus, não vem a fiscalização da bissexualidade aqui", declarou nos stories.

Ao longo dos três dias da festa, a influenciadora apareceu aos beijos com alguns famosos, e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Dessa vez, ela foi chamada de "bissexual de Taubaté" por internautas, e a atriz mais uma vez ficou incomodada.