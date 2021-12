Hailey Bieber revela detalhes "picantes" de sua despedida de solteira

Hailey Bieber contou os detalhes "picantes" de sua despedida de solteira, em 2019, antes de se casar com Justin Bieber. E as revelações foram feitas nessa quarta-feira, 8, quando Hailey bateu um papo com Rosie Huntington-Whiteley em seu quadro do canal do YouTube, Quem está em meu banheiro?.

Além de colocar o papo em dia com direito a quitutes, as duas modelos participaram de um desafio que as obrigou a criar buquês para três grandes eventos: um funeral, um churrasco de quintal e uma despedida de solteira.

Quando as duas começaram a organizar seus buquês para a despedida de solteira, eles debateram se as festas seriam mais "românticas" ou "excêntricas". "As despedidas de solteira são picantes", disse Hailey. "Minha despedida de solteira tinha pênis em tudo. Tinha tipo, canudos de pênis".

"Tão maduro", Rosie brincou enquanto sorria. "Elegante".

Quando questionada sobre onde foi sua despedida de solteira, Hailey explicou que ela "já estava casada por tipo um ano" antes de se casar com seu marido Justin pela segunda vez, na Carolina do Sul em 2019.