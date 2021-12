Rafa Kalimann é sincerona sobre 'Casa Kalimann': "Não foi bom para o público"

No último dia 5 de dezembro, Rafa Kalimann esteve presente como coach em um evento de negócios. Durante o discurso, Rafa falou sobre a repercussão negativa de seu programa exibido no serviço de streaming Globoplay, Casa Kalimann.

"Eu precisava me arriscar, precisava aprender com aquele momento ali, pra valorizar as oportunidades que me abriram tantas portas. O programa não foi bom pro público, mas foi bom pra mim, pra eu colocar os pés no chão, como aquela Rafa lá de trás e dar um passo pra trás, como aquela mesma Rafa deu quando voltou pra casa dos pais", disse a ex-BBB.

Na época do talk show, que estreou em abril deste ano, muitos espectadores criticaram a atração. No entanto, para a influenciadora digital, o que valeu mais foi ter se desafiado e entendido melhor o que funciona e o que não dá tão certo.