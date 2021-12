Jojo Todynho é pedida em casamento: "O amor sempre vence"

Jojo Todynho está noiva! A cantora compartilhou a novidade na manhã desta sexta-feira, 10, no Instagram. Jojo publicou uma foto do momento, com direito à legenda romântica e tudo! A funkeira e Lucas Souza, oficial do exército, estão juntos há quatro meses — mas já parece muito mais.

"Nesse percurso da nossa história aconteceu muitas e muitas coisas e a certeza que temos é que o amor sempre vence", escreveu a campeã de A Fazenda. Felicidades aos pombinhos!

"Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada, e a Renata me pedindo para colocar um vestido beje pq sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas...Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oiii?", começou a influencer, no Instagram, na legenda de um clique com o amado.