High School Musical: onde está o elenco hoje em dia?

Corbin Bleu (Chad Danforth)

Vida Profissional: Bleu estrelou a série sobre modelos de Ashton Kutcher, The Beautiful Life: TBL, e interpretou Jeffrey King em One Life to Live. Ele também teve papéis em séries como The Good Wife, Blue Bloods, Castle, Drop Dead Diva, The Fosters, The Middle, Chicago Med e Supergirl. Em 2013, Corbin competiu no programa americano Dancing With the Stars e ficou em segundo lugar com a parceira Karina Smirnoff.

Bleu estreou na Broadway em 2010 com um papel em In the Heights. No ano seguinte, ele apareceu no revival de Godspell e em 2016 estrelou no musical Holiday Inn. Ele retornou aos palcos em 2019 com o revival de Kiss Me, Kate.

Em dezembro de 2021, Corbin e a colega de elenco em HSM, Monique Coleman estrelaram no filme da Lifetime, A Christmas Dance Reunion.

Vida Pessoal: Em 2016, o ator se casou com Sasha Clements, estrela do filme do Disney Channel, How to Build a Better Boy. Eles ficaram noivos um ano antes, no Walt Disney World. Os pombinhos começaram a namorar após se conhecerem em um mercado em Toronto, 2011.