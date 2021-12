A forma sutil que Kim Kardashian está apoiando carreira de Pete Davidson

O próximo trabalho de Pete Davidson tem o selo de aprovação de sua namorada Kim Kardashian. Nessa quinta-feira, 9, Kim mostrou de forma sutil através do Instagram que apoia o amado.

Entenda o que rolou: a NBC recentemente anunciou o Miley's New Year's Eve Party Hosted By Miley Cyrus and Pete Davidson, que vai ao ar no dia 31 de dezembro. Miley então foi até o Instagram para dar prévia do especial compartilhando uma foto com Pete, em uma sessão de fotos puro luxo.

"Grande energia de estreia", Miley escreveu, brincando com o slogan de Pete, "Big dick energy". A cantora continuou: "Pete e eu somos oficiais! Co-apresentadores é isso aí!" Ela continuou a anunciar o programa nessa quinta-feira, 9, no The Tonight Show, Starring Jimmy Fallon, dizendo: "Nosso primeiro show juntos como um par!"

Naturalmente, Kim sabe como aceitar uma brincadeira e até "curtiu" o post de Miley no Instagram para mostrar apoio à sua nova paixão.