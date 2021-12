Neymar curte foto de Bruna Marquezine de biquíni e empolga fãs de 'BruMar'

Na madrugada desta quinta-feira, 9, Neymar mostrou que nem tudo está perdido para os fãs de BruMar e curtiu uma foto da ex, Bruna Marquezine. No registro, Bruna arrasa com um biquíni asa delta em um passeio de barco — impossível não curtir, até para o ex, Neymar.

Minutos depois, contudo, o jogador retirou o like. Será que foi sem querer ou ele se arrependeu?

Tudo aconteceu na surdina, de madrugada — mas os fãs, claro, estavam de olho. O mais curioso é que o ex-casal não se segue mais nas redes sociais.