Turnê e muito mais, descubra os planos de Sandy para 2022

Na madrugada desta sexta-feira, 10, Sandy disponibilizou seu mais novo single, Universo Reduzido, nas principais plataformas digitais. O clipe da faixa foi lançado horas mais tarde, no final da manhã, e também já está no canal oficial da cantora no YouTube. Inspirada, Sandy revelou que pretende realizar uma turnê no próximo ano, e que gostaria de lançar a segunda versão de seu projeto Nós, VOZ, Eles.

"Espero que ‘Universo Reduzido' venha para selar esse ciclo de produções assim. Sigo na expectativa de, no ano que vem, encontrar espaço interior para escrever coisas mais leves e voltar a viver coisas mais comuns do dia a dia. Para mim, nesse período, pareceu impossível produzir outro tipo de coisa", disse em carta aberta para divulgar a nova música, lembrando do período de pandemia do Covid-19.

Sobre os planos para os próximos meses, a cantora de 38 anos declarou em entrevista ao Observatório da TV, do UOL, que quer ter cautela para voltar aos palcos, mas deseja sim retornar aos shows com sua carreira solo.