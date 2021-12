A Fazenda 13: Eliminada, Mileide se surpreende com apoio da mãe de Safadão

Mileide Mihaile foi a 12ª eliminada de A Fazenda 13, reality show da Record TV. A bailarina levou a pior entre sua maior rival no jogo, Solange Gomes, e Aline Mineiro, nesta quinta-feira, 9. Mileide contou à Cabine de Descompressão que a experiência não foi nada fácil, e que a pior parte, de longe, foi ficar longe do filho.

"É um jogo que às vezes você se perde mesmo, depois tem que voltar. Você confia muito, depois se decepciona. Às vezes acha que tá certa, tá errada. É muito difícil ficar muito tempo... É a primeira vez que fiquei longe do meu filho. Isso me pegou pelo pé e me virou de ponta cabeça", declarou.

Foi por conta do filho de Mileide, inclusive, que aconteceram as maiores brigas envolvendo a peoa dentro do reality. Solange Gomes acusou a colega de confinamento de se aproveitar da pensão do ex-marido, Wesley Safadão, inúmeras vezes. A eliminada só recebeu 0,10% de votos a menos que a rival. Quase!