'And Just Like That...' mata grande personagem no primeiro episódio

ATENÇÃO: Essa matéria contém spoiler do 1º episódio de And Just Like That...

And Just Like That... finalmente chegou a HBO Max, nessa quinta-feira, 9. No entanto, a estreia do reboot foi chocante, deixando os fãs extremamente tristes com a morte de um amado personagem de Sex and the City.

No primeiro episódio do reboot, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) perde seu marido, John James Preston (Chris Noth), ou como todos nós o conhecemos, Mr. Big.

Carrie e Big tiveram uma relação de idas e vindas durante toda a série até que eles se casaram no filme de SATC, em 2008. Mas seu "felizes para sempre" chegou ao fim no episódio de ontem, quando Big sofreu um ataque fatal do coração.

No episódio, o casal está planejando uma viagem a Hamptons, que teve que ser adiada para que Carrie possa ir ao recital de piano de Lily, filha de Charlotte (Kristin Davis). Enquanto Carrie está no evento na Manhattan School of Music, Big fica em casa fazendo uma sessão de bicicleta ergométrica com sua instrutora favorita, Allegra. Mas após terminar e receber parabéns por sua milésima corrida, ele tem um ataque do coração e morre.

Quando Carrie chega em casa, ela encontra Big e o segura enquanto a narração com sua voz diz, "E assim, Big morreu".