Kanye "Ye" West manda recado para Kim Kardashian em show: "Corra de volta pra mim"

Kanye "Ye" West decidiu cantar diretamente para Kim Kardashian. Durante o show beneficente "Free Larry Hoover", nessa quinta-feira, 9, Kanye mudou a letra do seu hit de 2010 "Runaway", mandando um recado para Kim.

"Eu preciso que você corra de volta pra mim. Mais especificamente, Kimberly", cantou o rapper. A letra provocou uma reação da plateia e serviu como um apelo direto para o ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians, já que ela estava presente junto com o namorado da mãe Kris Jenner, Corey Gamble.

O evento, que aconteceu no Los Angeles Memorial Coliseum e foi organizado por Ye, foi dedicado a aumentar a conscientização e apoio para a reforma prisional e condenatória, e também serviu como o fim oficial de sua rivalidade de longa data com Drake, quando o músico se juntou a Kanye no palco como um convidado especial para algumas canções.

A presença de Kim no show beneficente não seria o primeiro sinal de apoio que ela mostra ao seu ex desde que ela pediu o divórcio após sete anos de casamento, em fevereiro deste ano.