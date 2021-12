Filho do cantor Tierry passa por nova cirurgia após ter pé amputado

O filho do cantor Tierry com Lorena Allveis, Adriel, de 6 anos, precisou passar por uma nova cirurgia. Ele amputou o pé há aproximadamente quatro anos e agora teve que realizar um procedimento de reconstrução. No Instagram, Lorena deu mais detalhes sobre o ocorrido.

"Meu filho amputou um dos pés há quatro anos. No ano passado teve que fazer uma cirurgia de reparo e agora teve que passar novamente por essa cirurgia de reparo. Enfim, deu tudo certo na cirurgia, agora é recuperar praticamente do zero mais uma vez. Mas com Deus tudo é possível e estou aqui firme. Mas cabeça de mãe vocês sabem como funciona, né?", explicou a influenciadora.

Emocionada, a mãe de Adriel contou que vem vivendo um momento delicado, mas mantém a esperança. "Choro todos os dias pedindo a Deus pra que tudo fique bem logo. 100% focada nisso. Mas já já tá tudo bem e tudo normalizado e volto a aparecer mais", completou ela.