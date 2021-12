José de Abreu faz primeira audição da carreira: "Nervoso"

Mesmo com 52 anos de carreira, José de Abreu ainda fica nervoso. O ator compartilhou no Twitter que nesta quinta-feira, 9, que está a caminho da primeira audição de sua vida, em Portugal — e com os nervos à flor da pele. José de Abreu está no elenco de Um Lugar Ao Sol, novela da TV Globo, mas é sempre bom deixar as opções abertas, né?

"Saindo para fazer a primeira audition da vida (ou casting), aqui em Portugal. 'Teste', se chama no Brasil. Aos 52 anos de carreira. Fiz um para Joia Rara, mas não era bem um teste, era apenas uma confirmação de que o papel era meu", escreveu o ator.

A carreira internacional é um plano antigo de José de Abreu. Depois de 40 anos, o ator encerrou o contrato com a Globo, mas não se desvinculou totalmente. A relação de Zé com a emissora passou a ser por obra, para que ambas as partes tenham mais liberdade.