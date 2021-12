Olivia Wilde diz que é "tentador corrigir uma narrativa falsa" sobre romance com Harry Styles

Olivia Wilde fez rara declaração sobre o namoro com Harry Styles. A diretora de Don't Worry Darling, que é estrela da capa da Vogue de janeiro de 2022, disse à publicação que pode ser difícil resistir a corrigir todos os detalhes que cercam seu relacionamento pessoal com Harry.

"É obviamente muito tentador corrigir uma narrativa falsa", Wilde observou quando questionada se ela queria falar sobre sua vida amorosa. "Mas acho que você percebe que quando está realmente feliz", continuou ela, "não importa o que os estranhos pensem de você. Tudo o que importa para você é o que é real, o que você ama e quem você ama".

Os dois, que confirmaram seu romance no início deste ano, se conheceram no set do thriller psicológico de Olivia, Don't Worry Darling, no qual o cantor atua e Olivia está no comando como diretora. A notícia do romance surgiu depois que ela e o ex-noivo Jason Sudeikis, que dividem os filhos Otis, de 7 anos, e Daisy, de 5 anos, anunciaram sua separação após quase 10 anos juntos.