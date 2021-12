Gloria Groove recusa prêmio oferecido por Anitta

Anitta recebeu dois troféus no Prêmio Multishow 2021, na noite desta quarta-feira, 8, e perguntou aos fãs se poderia repassar um deles para Gloria Groove, que está "parando o pop brasileiro", segundo a funkeira. A intenção foi boa, mas Gloria Groove recusou a oferta de Anitta, e afirmou que quer ganhar o próprio prêmio. Errada ela não tá, né?

"Como estou com 2 prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a @gloriagroove … está parando o pop Brasileiro e merece muito reconhecimento", escreveu Anitta, no Twitter.

Os prêmios foram de Música do Ano e Clipe TVZ, ambos pela música Girl From Rio. A drag reconheceu a boa ação da funkeira, mas afirmou que prefere receber um troféu pelo próprio mérito.