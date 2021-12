Zezé Di Camargo e Wanessa sobre gravações de 'É o Amor': "Valeu 10 anos de terapia"

Não pense que É o Amor: Família Camargo, da Netflix, é mais do mesmo do que o Brasil inteiro já sabe. A nova série documental, que estreia nesta quinta-feira, 9, vai surpreender não apenas os fãs de Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo, mas a todos os espectadores do streaming.

A relação entre pai e filha se intensifica nessa jornada de redescobertas, dramas pessoais e, em especial, momentos que estreitam os laços familiares.

Com cinco episódios disponíveis, os cantores que arrastam uma multidão de admiradores pelo país abrem as portas de suas vidas, e isso inclui as presenças de Camilla Camargo, Igor Camargo, Dona Helena, Luciele Di Camargo, Graciele Lacerda e Zilu Godói.

"A série nos dá a oportunidade de pegar tudo o que aconteceu – a matéria bruta do que saiu, as verdades, as mentiras, tanta coisa –, e mostrar os assuntos que foram abordados", disse o cantor sertanejo em entrevista coletiva, da qual o E! Online Brasil esteve presente.

"Não para se espelhar na gente como exemplo de vida, mas de ver que elas também são normais e que acontece com a gente também. A gente não tem nada de diferente de família nenhuma, nós só somos pessoas públicas, temos os nossos desacertos, tem tudo isso dentro de uma família e nossa família é de brasileiros."

Para Wanessa, é a "justiça sendo feita, de certa forma". "Tem várias fases que são desafios, desde o começo, de quando veio a proposta de ser assim, com esse formato. Me questionei se tinha um propósito, se era legal, se tinha um por quê de estar fazendo isso, me despir dos meus egos, mostrar a verdade e saber não cortar a câmera."