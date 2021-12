GKay comemora repercussão da 'Farofa' e promete documentário sobre festa

O evento que parou o mundo das celebridades durante três dias, em Fortaleza, no Ceará, terá seu próprio documentário! Gessica Kayane, a dona da Farofa da GKay, contou nos stories do Instagram que há um projeto sendo preparado sobre a festa.

A influenciadora ficou emocionada com o sucesso e a repercussão, tanto que foi até citada por Tatá Werneck no Prêmio Multishow nesta quarta-feira, 8. "A Viih Tube pegou 8 pessoas, né? Ela tomou banho gente? Loucura né… Teve Dark Room também com o João Guilherme [...] Pessoas maravilhosas aqui hoje, todo mundo que não foi chamado para a Festa da GKay", brincou a apresentadora durante a premiação.

Tatá é a grande inspiração para a humorista, que abriu o coração na série de vídeos. "Eu estou dormindo duas horas por dia e acordo. Eu acho que estou parando para processar as coisas agora. Teve esse negócio do Prêmio Multishow. A Tatá é minha referência na vida, meu sonho é ir no programa dela, estar perto dela. Eu acho ela f*** em todos os sentidos da palavra. E ela falando ali de mim de uma forma tão espontânea", comentou ela.